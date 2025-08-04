Nijerya'da çete üyelerinden silahlı saldırı: 50 kişi kaçırıldı
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyeleri tarafından 16 ayrı bölgeye silahlı saldırı düzenlendi. Ulusal basında yer alan habere göre 5 kişi hayatını kaybederek 50 kişi kaçırıldığı belirtildi.
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi.
Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.