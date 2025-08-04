04 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı

Trump'tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.08.2025 12:13
ABONE OL
Trump’tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün New Jersey eyaletindeki Bedminster golf kulübünde bulunduğu sırada hava sahasına geçici giriş yasağını ihlal eden 2 sivil uçağın, askeri jetler kullanılarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Fox News kanalının haberine göre, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, Trump dün Bedminster Golf Kulübündeyken hava sahasına giriş için belirlenen geçici yasağın gün içinde 2 uçak tarafından ihlal edildiği bildirildi.

Açıklamada, ihlallere karşı NORAD'a ait askeri jetlerin havalandığı ve sivil uçakların pilotlarının dikkatini dağıtmak için işaret fişeği ateşlediği ifade edildi.

İşaret fişeklerinin, sivil uçakların ve karadaki halkın güvenliği gözetilerek ateşlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, pilotlara, Bedminster üzerinde uçmadan önce gerekli mercileri bilgilendirmeleri ve hava sahası yasaklarını ihlal etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı Trump’tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı Trump’tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör