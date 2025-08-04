Trump’tan golf kulübünde olay hareket! Hava sahasını ihlal eden sivil uçaklar askeri jetlerle uzaklaştırıldı

Fox News kanalının haberine göre, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, Trump dün Bedminster Golf Kulübündeyken hava sahasına giriş için belirlenen geçici yasağın gün içinde 2 uçak tarafından ihlal edildiği bildirildi.



Açıklamada, ihlallere karşı NORAD'a ait askeri jetlerin havalandığı ve sivil uçakların pilotlarının dikkatini dağıtmak için işaret fişeği ateşlediği ifade edildi.



İşaret fişeklerinin, sivil uçakların ve karadaki halkın güvenliği gözetilerek ateşlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, pilotlara, Bedminster üzerinde uçmadan önce gerekli mercileri bilgilendirmeleri ve hava sahası yasaklarını ihlal etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN