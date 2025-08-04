Avustralya’dan Gazze’ye 13 milyon dolarlık yardım

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'deki insani krizle mücadele için yeni bir maddi destek paketinin hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazzelilere gıda, tıbbi ekipman ve diğer hayat kurtarıcı insani yardımları hızla ulaştırma kapasitesine sahip kuruluşlara 20 milyon Avustralya doları (yaklaşık 13 milyon dolar) destek sağlanacağı kaydedildi.

Destek paketinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) bulunduğu belirtilen açıklamada, yardımların bir kısmının da İngiltere ve Ürdün ile iş birliği içinde yapılacağı aktarıldı.