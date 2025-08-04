İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya'da 6 özerk bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarına karşı önlemlerin artırıldığı bildirildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkenin güneyindeki Badajoz ve Ciudad Real kentlerinde 3 Ağustos'ta termometrelerin 43 derecenin üzerine çıktığını belirterek, "Dün başlayan sıcak hava dalgasının en az önümüzdeki pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Portekiz'de ise ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde 4 noktada büyük yangınlarla mücadelenin devam ettiği kaydedildi. Portekiz hükümetinin yangınlar nedeniyle ülkede en üst düzey alarm kararı aldığı duyuruldu.