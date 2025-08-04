04 Ağustos 2025, Pazartesi
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İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.08.2025 14:31 Güncelleme: 04.08.2025 14:31
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İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya ile Portekiz'in yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların neden olduğu çok sayıda orman yangınıyla mücadelesi sürüyor.

İspanya'da 6 özerk bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarına karşı önlemlerin artırıldığı bildirildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkenin güneyindeki Badajoz ve Ciudad Real kentlerinde 3 Ağustos'ta termometrelerin 43 derecenin üzerine çıktığını belirterek, "Dün başlayan sıcak hava dalgasının en az önümüzdeki pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Portekiz'de ise ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde 4 noktada büyük yangınlarla mücadelenin devam ettiği kaydedildi. Portekiz hükümetinin yangınlar nedeniyle ülkede en üst düzey alarm kararı aldığı duyuruldu.

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İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor
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