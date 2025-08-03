İnsani kriz derinleşiyor: Gazze’ye giren yardımlar hedefte

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği 36 yardım tırının büyük bölümünün yağmalandığı ifade edildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı kaos ve aç bırakma politikası doğrultusunda, söz konusu yardım tırları güvenlik eksikliği nedeniyle yağma ve hırsızlık olaylarına maruz kalmıştır" denildi.

GÜNLÜK İHTİYAÇ: EN AZ 600 YARDIM TIRI

Gazze Şeridi'nde sağlık, gıda ve temel hizmetler alanında yaşanan çöküşe dikkat çekilen açıklamada, bölgede asgari yaşam koşullarının sağlanabilmesi için her gün en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Altyapının tamamen çökmüş olması nedeniyle bu sayının "asgari düzey" olarak belirlendiği ifade edildi.

"İNSANİ FELAKETİN SORUMLUSU İSRAİL VE DESTEKÇİLERİ"

Filistin hükümeti, devam eden insani krizin birincil sorumlusu olarak İsrail'i ve ona destek veren ülkeleri işaret etti. Açıklamada, yardımların Gazze'ye düzenli ve güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için sınır kapılarının derhal ve tam kapasiteyle açılması çağrısı yapıldı. Yardımların ise Birleşmiş Milletler denetiminde, doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

"BU SUÇ DÜZENİ İNSANLIK İÇİN KARA BİR LEKEDİR"

Filistin hükümetinin açıklamasında, Gazze'de yaşanan insani trajedi şu ifadelerle özetlendi:

"Bu suç düzeninin devamı, insanlık için kara bir leke niteliğindedir. Uluslararası toplum, 21. yüzyılın en ağır toplu suçlarından birini durdurmak için derhal harekete geçmelidir."

CAN KAYBI 60 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 60 bin 430 Filistinli yaşamını yitirirken, 148 bin 722 kişi yaralandı. Gazze halkı, ağır bombardımanlar, açlık, ilaç eksikliği ve altyapı yıkımı nedeniyle insani felaketin eşiğinde.