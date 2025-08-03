Siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya 1 ayda 27 baskın!

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, temmuz ayında fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediğini, İsrail ordusunun ise El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde 51 kez ezanı engellediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri ve fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi. Öte yandan Harem-i İbrahim Camii'nde ezan, 51 kez yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

SİYONİST BEN-GVIR TALİMAT VERDİ

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrail polisine fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın sadece doğu bölgesinde değil, tüm alanında dans etmelerine ve şarkı söylemelerine izin verilmesi talimatı verdiği aktarıldı. Fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda yüksek sesle ilahiler söylediği ve Talmudik ritüeller yaptığı, bu uygulamaların Aksa'nın kutsiyetini açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

HAREM-İ ŞERİF'İN YAKININDA MÜZİK AÇTILAR

Harem-i Şerif'in Rahmet Kapısı yakınlarında Siyonist bir müzik grubunun, "Seni Unutursam Ey Kudüs" adlı, sözde Süleyman Mabedinin inşasını öven Talmudik bir dini müzik çaldığına işaret edilen açıklamada, bu durumun Aksa'nın Yahudileştirilmesi ve Talmud ritüellerinin dayatılması yönündeki girişimlerin tehlikeli biçimde tırmandığını gösterdiği ifade edildi.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİİ'NDEKİ KISITLAMALAR

Öte yandan Bakanlık, temmuz ayı boyunca Harem-i İbrahim Camii'nde ezan okunmasının 51 kez engellendiğini, müezzinin camiye girişinin kasten geciktirildiğini ve doğu kapısıyla pencerelerin 8 aydan uzun süredir kapalı tutulduğunu duyurdu.

Bu ihlallerin, Filistin kimliğini silmeyi ve işgal altındaki topraklarda İsrail'in egemenliğini dayatmayı amaçlayan sistematik sömürge politikasının parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, kutsal mekânların korunması için acil müdahale çağrısı yapılırken Filistin halkından da Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camii'nde her gün namaz kılmaları ve bu mekânlarda bulunmaları istendi.

Filistinlilerin varlığının, bu mabetleri Yahudileştirme politikalarına karşı en güçlü savunma gücü olduğu vurgulandı.