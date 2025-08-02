Türkiye Filistin için dünyanın dört bir yanında harekete geçti! İsrail ile ticaret sıfırlandı

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GAZZE'YE 100 BİN TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM

Türkiye, insani destek alanında da öncü rolünü sürdürüyor:

- Bugüne kadar 100 bin tondan fazla insani yardım Gazze'ye ulaştırıldı.

- BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya 2025 yılı için 10 milyon dolar gönüllü destek sağlandı.

- 2024 yılında yapılan un bağışları ve ek yardımların toplam değeri 40 milyon doları aştı.

Bu yardımlar, Gazze'de açlıkla mücadele eden halk için adeta yaşam hattı oldu.