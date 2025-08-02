Rusya Donetsk'te Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdi!
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 338 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 338 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.