Witkoff’un Gazze ziyaretine ilişkin Hamas’tan sert tepki: Propaganda amaçlı bir gösteri

Katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda binlerce masum sivil açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybederken bölgeden gelen görüntüler dünya ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanmaya başladı. Çocukların yemek bulamadıkları için iskelete dönmüş bedenleri Gazze'deki vahşeti gözler önüne sererken ABD'den ise bölgeye ziyaret açıklaması geldi.

WİTKOFF GAZZE'YE GİDİYOR

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin ardından bugün bölgeye giderek ziyaret gerçekleştireceğini belitti. Witkoff'un ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'ye giderek mevcut gıda dağıtım noktalarını denetleyeceklerini ve daha fazla gıda dağıtımı için bir plan üzerinde çalışacağı belirtildi.





HAMAS'TAN ZİYARETE SERT TEPKİ

Hamas tarafından Witkoff'un Gazze'de yapacağı ziyaret açıklamasının ardından yazılı bir mesaj kamuoyuna duyuruldu. Hamas, gerçekleşecek ziyarete sert tepki gösterirken amacın bir gösteri olduğunu ifade etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Witkoff'un Gazze ziyareti, halkımızı açlığa mahkum eden ABD-İsrail ortaklığının yol açtığı öfkeyi bastırmaya yönelik bir propaganda gösterisidir." ifadeleri kullanıldı.