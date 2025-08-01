Witkoff'un Gazze ziyaretine ilişkin Hamas'tan sert tepki: Propaganda amaçlı bir gösteri
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'ni ziyaret edeceğini duyurulmasının ardından Hamas'tan jet hızıyla yanıt geldi. Hamas, yapılan açıklamaya tepki gösterirken ziyaretin dünyadaki tepkileri bastırmaya yönelik bir propaganda gösterisi olduğunu belirtti.
Katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımda binlerce masum sivil açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybederken bölgeden gelen görüntüler dünya ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanmaya başladı. Çocukların yemek bulamadıkları için iskelete dönmüş bedenleri Gazze'deki vahşeti gözler önüne sererken ABD'den ise bölgeye ziyaret açıklaması geldi.
WİTKOFF GAZZE'YE GİDİYOR
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin ardından bugün bölgeye giderek ziyaret gerçekleştireceğini belitti. Witkoff'un ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'ye giderek mevcut gıda dağıtım noktalarını denetleyeceklerini ve daha fazla gıda dağıtımı için bir plan üzerinde çalışacağı belirtildi.
HAMAS'TAN ZİYARETE SERT TEPKİ
Hamas tarafından Witkoff'un Gazze'de yapacağı ziyaret açıklamasının ardından yazılı bir mesaj kamuoyuna duyuruldu. Hamas, gerçekleşecek ziyarete sert tepki gösterirken amacın bir gösteri olduğunu ifade etti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Witkoff'un Gazze ziyareti, halkımızı açlığa mahkum eden ABD-İsrail ortaklığının yol açtığı öfkeyi bastırmaya yönelik bir propaganda gösterisidir." ifadeleri kullanıldı.
"SAVAŞ MAKİNESİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN YAPILAN TİYATRO"
Witkoff'un Gazze'de yalnızca İsrail'in görmek istediği yönleri gördüğü, yaşanan insani felakete ise "yanıltıcı İsrail bakışıyla" yaklaştığı belirtilen açıklamada, Witkoff'un İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezine yapacağı ziyaretin, "savaş makinesinin önünü açmak için sahnelenen bir ölüm tiyatrosu" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Beyaz Saray'ın uzun süre inkar ettikten sonra Gazze'deki kıtlığı kabul etmesinin, ancak bu felakete yol açan İsrail'i açıkça suçlamamasının, "faili aklamak" ve "suçun sürmesine siyasi zemin hazırlamak" anlamına geldiği vurgulandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, 27 Mayıs'tan bu yana yardım almak üzere toplanan sivillere yönelik İsrail ordusunun ateş açması sonucu en az 1330 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 818 kişi ise yaralandı.
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