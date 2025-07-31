ABD Senatosunda İsrail’e silah satışına bariyer!

ABD Vermont Senatörü Bernie Sanders, 30 Haziran 2025’te Washington DC’deki Kongre Binası’nda Senato salonuna doğru yürürken görüntülendi. (REUTERS)

HER İKİ TASARI DA REDDEDİLDİ: UZUN YOLLAR SONRA BİR İLK



Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedilirken, 20'den fazla Demokrat senatörün İsrail'e silah satışına karşı bir tutum sergilemesi, ABD Kongresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen sınırsız kredinin artık önceki kadar geniş olmadığı şeklinde yorumlandı.



Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla senatörün İsrail aleyhinde oy kullandığına işaret edildi.