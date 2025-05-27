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Şili’nin güneyinde hortum 13 kişiyi yaraladı 250 ev hasar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.05.2025 05:42
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Şili’nin güneyinde hortum 13 kişiyi yaraladı 250 ev hasar gördü

Şili’nin güney bölgesindeki Puerto Varas kasabasında meydana gelen hortum, 13 kişinin yaralanmasına ve 250 evin zarar görmesine neden oldu. Bölgedeki yetkililer, olası yeni hortumlara karşı kırmızı alarm ilan ederken, eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Puerto Varas'ta oluşan hortumun saatte maksimum 178 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Hortum, bölgedeki bazı mahallelerde elektrik kesintilerine yol açarken, 13 kişi yaralandı ve 250 evde çeşitli seviyelerde hasar oluştu.

Yetkililer, yeni hortum riskine karşı kasabada kırmızı alarm ilan ederek, tüm okullarda eğitime geçici olarak ara verdi. SENAPRED Müdürü Alicia Cebrian Lopez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarların etkisinin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşlara elektrik hatlarından ve camlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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Şili’nin güneyinde hortum 13 kişiyi yaraladı 250 ev hasar gördü Şili’nin güneyinde hortum 13 kişiyi yaraladı 250 ev hasar gördü Şili’nin güneyinde hortum 13 kişiyi yaraladı 250 ev hasar gördü

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