İsrail Başsavcısından Netanyahu'nun atamasına sert eleştiri: "Yasa Dışı"

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atamasını yasalara aykırı buldu. Miara, atamanın Yüksek Mahkeme kararlarına karşı gelindiğini belirterek, atama yetkisinin başka bir bakana devredilmesini önerdi.

"ATAMA KABUL EDİLEMEZ"

Miara, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Şin-Bet (İç İstihbarat Teşkilatı) şefinin atanması sürecinde ciddi çıkar çatışması yaşadığını vurguladı. Başsavcı, bu atamanın hem yasa dışı hem de kabul edilemez olduğunu belirtti. Miara, Başbakan'ın atama sürecine müdahale etmemesi gerektiğini ve yetkinin başka bir bakana devredilmesini önerdi.

YÜKSEK MAHKEME KARARI NETANYAHU'YU ENGELLEDİ

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun önceki Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve geçici ihtiyati tedbir kararıyla Bar'ın görevden alınmasını engellemişti. Buna rağmen Netanyahu, 22 Mayıs'ta Tümgeneral David Zini'yi atamıştı.

TARTIŞMALI GÖREVDEN ALMA VE İSTİFA SÜRECİ

Netanyahu'nun Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden alma kararı ülkede yoğun tartışmalara neden oldu. Muhalefetin çağrısıyla başlayan kitlesel gösteriler büyürken, Bar, 15 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı. Bar, 7 Ekim'de yaşanan başarısızlığın sorumluluğunun sadece kendisinde olmadığını, siyasi kademe dahil herkesin üstlenmesi gerektiğini söyledi.