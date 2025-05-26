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Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç kalabalığa daldı! 47 yaralı 1 gözaltı var | Başbakan Starmer'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.05.2025 21:20 Güncelleme: 27.05.2025 04:57
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Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç kalabalığa daldı! 47 yaralı 1 gözaltı var | Başbakan Starmer’dan açıklama

İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın içine daldı. Yaralıların olduğu olayda araç sürücüsü gözaltına alınırken yaralananlara müdahale edildi. Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, 'İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz.' ifadesi kullanıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer açıklamasında, 'Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte.' dedi. Meydana gelen olaya ilişkin bilanço netleşirken İngiliz yetkililer, hadisede 47 kişinin yaralandığını, yaralıların 27’sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın içine daldı.

LİVERPOOL'UN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA ARAÇ KALABALIĞA DALDI!

İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalmasının ardından olayın bilançosu netleşti. Kuzey Batı Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda 47 kişinin yaralandığı, yaralıların 27'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Merseyside İtfaiyesi 1'i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıklarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediği belirtilerek, "İnsanlardan, bu akşam Liverpool şehir merkezindeki Water Caddesi'nde meydana gelen olayın koşulları hakkında spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin, Liverpool bölgesinden 53 yaşındaki bir Britanyalı erkek olduğunu teyit edebiliriz" denildi.

ARAÇ TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti. Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı. Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

53 YAŞINDA BİR İNGİLİZ GÖZALTINDA

Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf-APFotoğraf-AP

Sözcü, olaya yol açan koşulları tespit etmek için kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

STARMER: DEHŞET VERİCİ MANZARA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X'ten yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf-APFotoğraf-AP

Olaya hızlı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle polise ve acil servis ekiplerine teşekkür eden Starmer, "Gelişmelerden haberdar ediliyorum ve polise soruşturma için ihtiyaç duydukları alanı vermemizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç kalabalığa daldı! 47 yaralı 1 gözaltı var | Başbakan Starmer’dan açıklama Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç kalabalığa daldı! 47 yaralı 1 gözaltı var | Başbakan Starmer’dan açıklama Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç kalabalığa daldı! 47 yaralı 1 gözaltı var | Başbakan Starmer’dan açıklama
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