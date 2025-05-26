Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç kalabalığa daldı! 47 yaralı 1 gözaltı var | Başbakan Starmer’dan açıklama

İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın içine daldı.

İngiltere'de Liverpool futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalmasının ardından olayın bilançosu netleşti. Kuzey Batı Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda 47 kişinin yaralandığı, yaralıların 27'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Merseyside İtfaiyesi 1'i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıklarken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada ise olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediği belirtilerek, "İnsanlardan, bu akşam Liverpool şehir merkezindeki Water Caddesi'nde meydana gelen olayın koşulları hakkında spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin, Liverpool bölgesinden 53 yaşındaki bir Britanyalı erkek olduğunu teyit edebiliriz" denildi.

ARAÇ TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti. Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.