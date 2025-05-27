ABD Başkanı Trump’tan LGBT’ye sıfır tolerans! Spor müsabakalarındaki rezillik için net uyarı: Fonlar sonlanır

Cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletine ABD Başkanı Donald Trump'tan bir uyarı geldi. Trump, California eyaletine federal fonlarını kesebileceği uyarısında bulundu.

TRUMP BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİL

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yönetiminin aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini belirterek, bundan memnun olmadığını vurguladı.

"KADINLARI KÜÇÜK DÜŞÜREN BİR HAREKET"

ABD Başkanı, "Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket." değerlendirmesini yaptı.

ABD BAŞKANINDAN LGBT'YE KARŞI NET TAVIR

Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump, "İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde, California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

İKİ CİNSİYETİ KABUL EDEN KARARNAME

Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve k

adın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.