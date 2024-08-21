Trump'tan bu kez "kurşun geçirmez" önlem! "Bitireceğim" diyerek LGBT'yi topa tuttu
ABD Başkanlık saçimlerine geri sayım başladı. Başkan adaylarından Trump bir süre önce mitinginde suikasta uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Suikast sonrası Trump ilk mitingini gerçekleştirdi. Mitingde kurşun geçirmez cam arkasından konuşma yapan Trump sapkın LGBT'yi eleştirdi. Seçimlerde zafer elde etmesi durumunda orduda "trans saçmalığını" bitireceğini vurgulayan ABD Başkan adayı, "Askerlerin düşmanlara odaklanması gerekiyor" dedi. Öte yandan Trump, Gazze ve Ukrayna'da yaşananlara ilişkin "Ben olsaydım bunlar olmazdı" dedi.
ABD'de seçimlere az bir süre kala adayların seçim mesaisi sürüyor. Adaylardan eski başkan Donald Trump, mitinginde suikast girişimine uğramıştı.
Dünyanın gündemine bomba gibi oturan suikast sonrası mevcut ABD Başkanı Biden adaylıktan çekilmiş ve yardımcısı Harris'i aday olması halinde destekleyeceğini açıklamıştı.
ABD'de seçim süreci kaosla sürerken Trump ilk mitingini gerçekleştirdi.
TRUMP BU KEZ "KURŞUN GEÇİRMEZ"
ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'da düzenlenen suikast girişimi sonrası düzenlenen ilk mitingde kurşun geçirmez cam ardından konuştu.
"ORDUDA TRANS SAÇMALIĞI BİTECEK"
Sapkınların fonladığı LGBT'yi de sert sözlerle eleştiren Donald Trump eğer seçilirse ABD ordusunda transı saçmalığını bitireceğini söyledi.
Trump, ABD ordusundaki askerlerin düşmanlara odaklanması gerektiğini belirterek "Cinsiyetlerinin ne olduğunu çözmeye değil. Umarım savaş zamanı geldiğinde cinsiyetlerinin ne olduğunu çözmüş olurlar." dedi.
"BEN OLSAYDIM 7 EKİM OLMAZDI"
Terör devleti İsrail'in Ekim'den beri Gazze'de düzenlediği soykırıma ve Rusya ile Ukrayna arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşa da değindi ve "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manuel Neuer Alman Milli Takımı'na veda etti
- Memura: 43 bin TL, Emekli Memura (4C): 19 bin TL! %10.71'lik zam oranı hesapları değiştirdi! Öğretmen, Polis, Hemşire, Vaiz...
- 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
- Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
- Sürekli unutuyorum diyene bir deva oluyor! İbn-i Sina fişek gibi zihnin sırrını verdi: "1 tutam ekleyin..."
- Önce tavşan mı, ördek mi gördün? İlk görenler süper zeka çıkıyor!
- Kamuda esnek çalışma saatleri son durum ne? 4 gün mesai 3 gün tatil gelecek mi? Özel sektörde nasıl olacak, ücretler düşecek mi?
- 7000-5900-5600-5000 prim gününe A'dan Z'ye emeklilik! 2000, 2003, 2005, 2008 SGK girişine...
- 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?