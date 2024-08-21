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Trump'tan bu kez "kurşun geçirmez" önlem! "Bitireceğim" diyerek LGBT'yi topa tuttu

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 00:37 Güncelleme: 22.08.2024 00:56
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Trump’tan bu kez kurşun geçirmez önlem! Bitireceğim diyerek LGBT’yi topa tuttu

ABD Başkanlık saçimlerine geri sayım başladı. Başkan adaylarından Trump bir süre önce mitinginde suikasta uğramış ve kulağından yaralanmıştı. Suikast sonrası Trump ilk mitingini gerçekleştirdi. Mitingde kurşun geçirmez cam arkasından konuşma yapan Trump sapkın LGBT'yi eleştirdi. Seçimlerde zafer elde etmesi durumunda orduda "trans saçmalığını" bitireceğini vurgulayan ABD Başkan adayı, "Askerlerin düşmanlara odaklanması gerekiyor" dedi. Öte yandan Trump, Gazze ve Ukrayna'da yaşananlara ilişkin "Ben olsaydım bunlar olmazdı" dedi.

ABD'de seçimlere az bir süre kala adayların seçim mesaisi sürüyor. Adaylardan eski başkan Donald Trump, mitinginde suikast girişimine uğramıştı.

Dünyanın gündemine bomba gibi oturan suikast sonrası mevcut ABD Başkanı Biden adaylıktan çekilmiş ve yardımcısı Harris'i aday olması halinde destekleyeceğini açıklamıştı.

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ABD'de seçim süreci kaosla sürerken Trump ilk mitingini gerçekleştirdi.

TRUMP BU KEZ "KURŞUN GEÇİRMEZ"

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kuzey Carolina'da düzenlenen suikast girişimi sonrası düzenlenen ilk mitingde kurşun geçirmez cam ardından konuştu.

ABD Başkan adayı Trump seçilmesi halinde ABD ordusunda ʺtransʺ saçmalığını bitireceğini söyledi.ABD Başkan adayı Trump seçilmesi halinde ABD ordusunda ʺtransʺ saçmalığını bitireceğini söyledi.

"ORDUDA TRANS SAÇMALIĞI BİTECEK"

Sapkınların fonladığı LGBT'yi de sert sözlerle eleştiren Donald Trump eğer seçilirse ABD ordusunda transı saçmalığını bitireceğini söyledi.

Trump, ABD ordusundaki askerlerin düşmanlara odaklanması gerektiğini belirterek "Cinsiyetlerinin ne olduğunu çözmeye değil. Umarım savaş zamanı geldiğinde cinsiyetlerinin ne olduğunu çözmüş olurlar." dedi.

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"BEN OLSAYDIM 7 EKİM OLMAZDI"

Terör devleti İsrail'in Ekim'den beri Gazze'de düzenlediği soykırıma ve Rusya ile Ukrayna arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşa da değindi ve "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" şeklinde konuştu.

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