Trump'tan bu kez "kurşun geçirmez" önlem! "Bitireceğim" diyerek LGBT'yi topa tuttu

Trump: Ben olsaydım 7 Ekim asla olmazdı

"BEN OLSAYDIM 7 EKİM OLMAZDI"

Terör devleti İsrail'in Ekim'den beri Gazze'de düzenlediği soykırıma ve Rusya ile Ukrayna arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşa da değindi ve "Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı ve 7 Ekim asla olmazdı" şeklinde konuştu.