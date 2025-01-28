Trump'tan LGBT'ye neşter Kararnameyi imzaladı: İki cinsiyet var! Kadın ve erkek
ABD Başkanı Donald Trump LGBT sapkınlığına karşı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyetin olduğunu vurgulayan Trump, bunun ABD hükümetinin resmi politikası haline getirdiğini yineledi. Çiçeği burnunda başkan, Joe Biden yönetiminin bu konudaki politikasını tersine çevirerek, trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı.
ABD Başkanı Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin katıldığı parti buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Görevinin ilk haftasında birçok önemli başkanlık karanamesine imza attığını anlatan Trump, en önemli adımlarından birinin de trans bireylerle ilgili adımı olduğunu belirtti.
Trump, "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." dedi.
Diğer taraftan Beyaz Saray'a göre ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönerken uçakta 5 başkanlık kararnamesine imza attı.
SEÇİM VAATLERİNDEN BİRİYDİ: ORDUDA TRANS'A YER YOK
Buna göre Trump, seçim sürecindeki vaatlerinden birini daha yerine getirerek, Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çevirip trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı.
Amerikan ordusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık başlıklı önceki uygulamaları da kaldıran bir diğer kararnameye daha imza atan Trump, söz konusu adımlarla orduyu yeniden şekillendirdiklerini belirtti.
TRANSLARIN KADIN SPORLARINA KATILMASI YASAKLANMIŞTI
20 Ocak Pazartesi günü Beyaz Saray'da görevine başlayan Trump, aynı gün imzaladığı kararname ile federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmış ve trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını yasaklamıştı.
DEMİR KUBBE FÜZE SAVUNMA KALKANI
Öte yandan Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesi için de bir kararnameye imza attı.