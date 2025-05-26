Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılarına Trump’tan tepki: Eylemlerden memnun değilim

Amerikan gazetesi The Hill'in haberine göre Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılara işaret ederek, "Putin'in yaptıklarından memnun değilim. Bir sürü insanı öldürüyor ve Putin'e ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

Rusya'nın saldırıları karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Trump, "Onu (Putin) uzun süredir tanırım. Hep iyi geçindik ancak şu an şehirlere füzeler fırlatıyor, insanları öldürüyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Konuşmaların ortasındayız ve o (Putin) Kiev ile diğer şehirlere füze atıyor. Bundan hiç memnun değilim." ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

"Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.