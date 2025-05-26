ABD'nin ateşkes teklifini Hamas kabul etti! Gazze'de ateşkes olacak mı?
Hamas, Gazze ateşkesi için ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un önerisini kabul etti. Teklif iki grup halinde 10 rehinenin serbest bırakılmasını ve 70 gün ateşkesi içeriyor.
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un 70 günlük ateşkes ve 10 rehine serbest bırakılmasını içeren Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.
"KALICI ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELER SÜRECEK"
Hamas'a yakın bir Filistinli yetkili Reuters'a konuşurken "ABD güvenceleriyle kalıcı ateşkese ulaşmak amacıyla müzakereler ateşkes süresince devam edecek." dedi.