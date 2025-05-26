Bir annenin yürek yakan mücadelesi: 48 yıldır aradığı oğlu Norveç’e evlatlık verilmiş

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Kurumları 1975'te kaybolan oğlunun bulunması için yasal sorumluluğunu yerine getirmemek ve onu doğrudan devlet kontrolündeki uluslararası evlat edinme sistemine yönlendirmekle suçlayan anne, olaya ilişkin Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.



Güney Kore hükümetine ve Holt Children Services'e dava açan Choi, ayrıca evlat edinme işlemleri sırasında oğlunun kaldığı Suwon kentindeki bir yetimhaneye dava açmaya hazırlanıyor.



BATI'YA EVLATLIK VERİLEN KORELİ ÇOCUKLAR



Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesi ile oluştuğu düşünülüyor.



Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ila 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.



Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurt dışına evlatlık verilmiş kişiler, Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.



Konuya ilişkin Avrupa, ABD ve Avustralya'ya evlatlık verilen 367 kişinin şikayetlerinin incelendiği yaklaşık 3 yıl süren soruşturmanın ardından Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1960 ile 1990 yılları arasında Batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde yapılan usulsüzlük ve suistimalden dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

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