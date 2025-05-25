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Husiler saldırdı: Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.05.2025 14:07
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Husiler saldırdı: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı

Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığı bildirildi.

İsrail işgal güçleri, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığını duyurdu.

Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtildi.

İsrail basını, Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alındığını kaydetti.

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Husiler saldırdı: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı Husiler saldırdı: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı Husiler saldırdı: Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı

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