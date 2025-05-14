Husilerden İsrail’e füze operasyonu!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Açıklamada füzeye müdahale edildiği, sirenlerin prosedürler doğrultusunda çaldığı aktarıldı.

Times of Israel'in haberinde de Yemen'den atılan füze sebebiyle Kudüs ve çevresi, Batı Şeria'daki bazı bölgeler ve Ölü Deniz yakınlarında siren seslerinin çaldığı kaydedildi.