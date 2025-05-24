Barış diplomasisinde yeni gerilim! Rusya’dan saldırı iddiası: Müzekere süreci bozulmaya çalışılıyor

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaş sürecinde geçtiğimiz hafta İstanbul'da ateşkes müzakereleri yeniden başlamıştı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı bin esiri takas edeceğini açıklamasının ardından bölgede gerilim yeniden tırmandı.

"UKRAYNA MÜZAKERE SÜRECİNİ BOZMAYA ÇALIŞIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna'nın 20-23 Mayıs'ta Rus topraklarına 788 insansız hava aracı (İHA) ve Batı yapımı füzelerle saldırılar düzenlediği belirtildi. Bunlardan 776'sının hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Maalesef, 12 İHA hedefine ulaştı. Saldırılar sonucu ölü ve yaralılar var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bunun "terör eylemi" olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu eylemler, ABD yönetiminin desteğiyle Rusya ile Ukrayna arasında meselenin nihai çözümüne yönelik yeniden başlatılan müzakere sürecini bozmak, büyük çaplı esir değişimi dahil 16 Mayıs'ta İstanbul'da sağlanan anlaşmaların uygulanmasını engellemek amacıyla yapıldı. Rusya, Kiev'in terör eylemlerine gerekli şekilde yanıt verecek. Ukrayna tarafının yaptıklarının aksine hedef olarak sadece askeri unsurlar ve askeri sanayi alanda faaliyet gösteren işletmeler seçilecek."

Açıklamada, Rusya'nın diyalog aracılığıyla barışçıl çözüme ulaşmak için yolları bulma konusunda kararlı olduğunun altı çizildi.