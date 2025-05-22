ABD Barış Enstitüsü CEO’su George Moose mahkeme kararıyla görevine geri döndü

ABD Barış Enstitüsü (USIP) Üst Yöneticisi George Moose, Trump yönetiminin kararıyla görevinden alınmasının ardından, bir federal mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Moose, Washington DC'deki genel merkeze avukatı ve güvenlik ekibi eşliğinde geri döndü.

Mart ayında federal iş gücünü azaltma gerekçesiyle görevine son verilen George Moose'un geri dönüşü, federal yargıç Beryl Howell'in 20 Mayıs tarihli kararıyla mümkün oldu. Yargıç, Trump yönetiminin kurduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) USIP yönetimini görevden alma işlemini "gayrimeşru" ve "hukuksuz" olarak değerlendirdi.

Göreve döndükten sonra bina içinde kısa bir denetim yapan Moose, herhangi bir hasar ya da olumsuzlukla karşılaşmadığını belirtti. Moose, insan kaynakları, finans ve teknoloji ekiplerinin de gün içerisinde binada olacağını, işten çıkarılan personelin geri dönmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

DOGE'nin, USIP'in yönetici kadrosunun neredeyse tamamını görevden aldığı ve yerine yeni isimler atadığı hatırlatılırken, mahkeme bu atamaların da geçersiz olduğunu hükme bağladı. Trump yönetiminin kararı temyize götürmek için 30 günlük süresi bulunuyor.

ABD Barış Enstitüsü, Kongre tarafından 1984 yılında kurulmuş, bağımsız bir yapıya sahip ve şiddet içeren çatışmaların önlenmesi ile barış süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.