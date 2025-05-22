İsrail son 24 saatte 98 Filistinliyi katletti

Gazze Şeridi (AFP)



İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 509 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 909 kişi yaralandı.

TOPLAM CAN KAYBI 53 BİN 655 OLDU



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 655'e, yaralıların sayısı da 121 bin 950'ye yükseldi.

"GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL EDECEĞİZ"



İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.