İsrail son 24 saatte 98 Filistinliyi katletti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinlinin can verdiğini belirtti.
Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların olduğuna dikkati çeken Burş, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.
ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ENKAZ ALTINDA
Konuşan görgü tanıkları da, İsrail işgal güçlerinin son 24 saatte Filistinlilerin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki evlerine ve sığındıkları çadırlara şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.
Görgü tanıkları çok sayıda Filistinliyi enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 509 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 909 kişi yaralandı.
TOPLAM CAN KAYBI 53 BİN 655 OLDU
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 655'e, yaralıların sayısı da 121 bin 950'ye yükseldi.
"GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGAL EDECEĞİZ"
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
Plana göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.
İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.
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