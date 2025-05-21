İsrail Cenin’de Avrupalı diplomatlara ateş açtı: Kampta ortalık karıştı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde Avrupalı diplomatlara ateş açtı. Yerel medyanın bildirdiğine göre İsrail güçleri Batı Şeria'da bulunan Cenin kampını ziyaret eden diplomatik bir heyete ateş açtığını bildirdi.

İSRAİL AVRUPALI DİPLOMATLARA ATEŞ AÇTI

İşgal güçleri, bölge sakinlerinin çektiği acıların boyutuna tanıklık etmek üzere kamp çevresinde bir saha turu düzenleyen diplomatik heyeti sindirmek için Cenin mülteci kampının içinden yoğun ateş açtı.