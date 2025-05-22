Kuzey Kore’de yeni savaş gemisi suya indirilirken kazığından düştü

Kuzey Kore'nin Chongjin Limanı'nda yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde büyük bir kaza yaşandı. 500 tonluk muhrip, suya indirilirken kızağından kayarak karaya oturdu ve suya indirilemedi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyurulan haberde, ülkenin doğusundaki Chongjin Limanı'nda düzenlenen tören sırasında yeni muhrip gemisinin suya indirilmesi esnasında "ciddi bir kaza" meydana geldiği belirtildi.

500 tonluk savaş gemisi, suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. Kazada geminin tabanında ezilme ve dengesinin bozulma meydana geldiği, bu nedenle suya indirilemediği bildirildi.

Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, olayı dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlayarak, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi. Yetkililer kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.