İsrail’den hain engelleme: Yardım TIR’ları Gazze halkına ulaşmadı

Katil İsrail ordusu, dünya ülkelerinden Gazze'deki saldırılara ilişkin tepkileri azaltmaya yönelik 11 haftadır sürdürdüğü yardım TIR'larının girişini engelleme kararının kaldırıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11 haftadır insani yardım ambargosu uygulayan İsrail'in 93 tırın girişine izin verdiğini duyurmasına rağmen Filistinlilere yardımın ulaştırılmadığı bildirildi.Açıklamada yardım tırlarının Filistin tarafına geçmesine rağmen dağıtılamadığı aktarıldı.

YARDIMLAR İHTİYACIN ÇOK ALTINDA

Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle İsrail ambargosuyla insani krize sürüklenen Filistinlilere ulaşamadığı belirtildi.

Uluslararası kuruluşlar, kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğu uyarısını yapıyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze Şeridi'nde "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin kararın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Tel Aviv'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındığını bildirmişti.