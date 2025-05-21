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Afganistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.05.2025 14:37
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Afganistan’da kömür madeninde patlama: 7 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samangan Emniyet Müdürlüğü, şehrin Dar-e-Suf Payin bölgesindeki kömür madeninde patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlama sonucu 7 madencinin yaşamını yitirdiği, 2 madencinin de yaralandığı belirtildi. Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmetullah Rahmani, patlamanın kömür madenindeki metan gazının birikmesi sonucu yaşandığını kaydetti.

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