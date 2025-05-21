Ukraynalı siyasetçiye Madrid’te suikast!

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in başdanışmanlarından biri olan Portnov, bu sabah Madrid'in Pozuelo de Alcorcon ilçesindeki Amerikan koleji önünde silahlı saldırıya uğradı.



İspanya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından basına verilen bilgilerde, çocuklarını okula bırakan Portnov'un aracına binerken önünü kesen birkaç kişi tarafından kurşunlandığı bildirildi.



Sırtından ve başından vurulan Portnov'un olay yerinde hayatını kaybettiği, kaçan saldırganların yakalanması için İspanyol polisinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü kaydedildi.



Mesleği avukatlık olan Portnov, 2013 yılı sonlarında başlayan Ukrayna'daki krizde, Yanukoviç hükümetinin aldığı kararlarda önemli rol oynamıştı.



Kamu fonlarının kötüye kullanılması ve insan hakları ihlalleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Portnov'un, bu soruşturma sonucunda Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından fonları geçici olarak dondurulmuştu.



ABD ise Portnov'u "Ukrayna mahkemelerine erişim ve mahkeme kararlarını satın almak ve ülkedeki reform çabalarını engellemek için nüfuzunu kullanmakla" suçlamıştı.



Diğer yandan Ukrayna basını, Portnov için "Yanukoviç'in devrilmesine yol açan Avrupa yanlısı protesto dalgasının sert bir muhalifiydi. Devrimin zaferinden sonra Rusya'ya kaçtı ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yerleşti. Rusya'da mülklerinin olabileceği öne sürülüyor." diye yazdı.

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