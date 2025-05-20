İspanya’da ikinci kabus! Elektrik kesintisinin ardından mobil şebeke çöktü

İspanya, geçtiğimiz haftalarda yaşanan elektrik kesintilerinin ardından bu kez ülke çapında büyük bir iletişim kriziyle sarsıldı. Telekom devi Telefonica'nın gerçekleştirdiği bir ağ yükseltme çalışması, sabit hatları başta olmak üzere birçok bölgede telefon ve internet hizmetlerini devre dışı bıraktı.

ACİL SERVİS NUMARASI 112 ÇALIŞMADI, ALTERNATİF HATLAR DEVREYE ALINDI

Yaşanan arıza sadece bireysel kullanıcıları değil, hayati öneme sahip acil servis hatlarını da etkiledi. Aragón, Extremadura, Bask Ülkesi ve Valensiya topluluğu gibi birçok bölgede vatandaşlar 112'yi arayamadı. Yetkililer, alternatif numaralar sağlayarak kamuoyuna duyuruda bulunmak zorunda kaldı.

TELEFONİCA'DAN AÇIKLAMA: "SADECE BAZI HİZMETLER ETKİLENDİ"

Sabah saatlerinde açıklama yapan Telefonica sözcüsü, "Bazı şirketlerdeki belirli hizmetleri etkileyen ağ yükseltme çalışmaları gerçekleştirdik. Sorunu çözmek için çalışıyoruz," dedi. Ancak yaşanan kesinti sadece şirketleri değil, devlet kurumlarını ve vatandaşları da etkiledi.

EL PAíS: KESİNTİ SABAHA KARŞI 2'DE BAŞLADI

İspanyol gazetesi El País, kesintinin 20 Mayıs Salı günü sabaha karşı saat 02.00'de başladığını ve Downdetector üzerinden yoğun şekilde rapor edildiğini bildirdi. Kullanıcıların %72'si tamamen hizmet kesintisi yaşadığını, %18'i sinyal alamadığını ve %10'u ise "tamamen çevrimdışı kaldığını" belirtti.

BAZI BÖLGELERDE HATLAR GERİ GELDİ AMA RİSK SÜRÜYOR

Sabah 10:30 itibarıyla Valensiya, Aragon, La Rioja ve Endülüs gibi bölgelerde 112 acil çağrı hattı yeniden çalışmaya başladı. Ancak özellikle Bask bölgesinde arızaların hâlen rastgele ve kontrol dışı olarak devam ettiği bildiriliyor.

HÜKÜMET İZLEME ALTINDA: "ZAMAN ÇİZELGESİ İSTİYORUZ"

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Telefonica'dan durumla ilgili net bilgi ve çözüm zamanlaması talep ettiklerini duyurdu. Vatandaşların kriz anlarında iletişimsiz kalmasının kabul edilemez olduğu yönünde eleştiriler artıyor.