Avrupa’da hayat normale dönecek mi? Elektriğin ardından su kesintisi uyarısı! | İspanya’da OHAL ilan edildi

Grafik, İspanya'nın büyük bölümünün elektriksiz kaldığı anı gösteriyor (Red Electrica)

PORTEKİZ'DE KESİNTİ TAMAMEN GİDERİLDİ

Portekiz'de, hayatı felç eden ve dünden bu yana süren elektrik kesintisinin tamamen giderildiği belirtildi.



Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes, kesintinin tamamen giderilerek, enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.

GECE BOYU HERHANGİ BİR GÜVENLİK PROBLEMİ YAŞANMADI



Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.



Leitao, "Şu anda elektrik dahil hemen hemen tüm hizmetlerimiz yeniden sağlanmış durumda." dedi.



Antonio Leitao, 6,4 milyon aboneye elektrik hizmetinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

HAVALİMANLARI NORMALE DÖNDÜ



İspanya'da yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren elektrik kesintisinin ardından, havalimanlarının normal bir şekilde hizmet verdiği belirtildi.



İspanya hava yolu işletmeleri kurumu AENA'nın X hesabından yapılan açıklamada, havalimanına ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının durumunun kontrol edilmesi uyarısı yapıldı.

CİDDİ YIĞILMALAR YAŞANMADI



İspanya'daki tüm havalimanlarının faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, dünkü elektrik kesintisi nedeniyle yeniden programlanan uçuşlarla ilgili bilgi almak için hava yolu şirketlerine danışılması tavsiyesinde bulunuldu.



Elektrik kesintisinin yaşandığı gece saatlerinde havalimanlarının sefer saatlerini yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarladığı aktarıldı.



Havalimanlarında ciddi yığılmaların yaşanmadığı ifade edildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA: HABERLEŞME KRİTİK DURUMDA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İber Yarımadası'nın büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisinin nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi olmadığını belirterek kamu güvenliğine ilişkin bir problemin yaşanmadığını belirtti.