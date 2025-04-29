Avrupa'da hayat normale dönecek mi? Elektriğin ardından su kesintisi uyarısı! | İspanya'da OHAL ilan edildi
Başta İspanya ve Portekiz olmak üzere Avrupa'nın genelinde etkili olan elektrik kesintisi kademeli olarak giderilmeye başlandı. İspanya, ülkenin büyük çoğunluğuna elektriğin yeniden sağlandığını duyururken Portekiz'de hükümet kesintinin tamamen giderildiğini duyurdu. Diğer taraftan ülkede su kesintisinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Dün öğlen saatlerinde İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı.
Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğrarken internet hizmetleri aksadı.
PORTEKİZ'DE KESİNTİ TAMAMEN GİDERİLDİ
Portekiz'de, hayatı felç eden ve dünden bu yana süren elektrik kesintisinin tamamen giderildiği belirtildi.
Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes, kesintinin tamamen giderilerek, enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.
GECE BOYU HERHANGİ BİR GÜVENLİK PROBLEMİ YAŞANMADI
Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.
Leitao, "Şu anda elektrik dahil hemen hemen tüm hizmetlerimiz yeniden sağlanmış durumda." dedi.
Antonio Leitao, 6,4 milyon aboneye elektrik hizmetinin sağlandığı bilgisini paylaştı.
HAVALİMANLARI NORMALE DÖNDÜ
İspanya'da yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren elektrik kesintisinin ardından, havalimanlarının normal bir şekilde hizmet verdiği belirtildi.
İspanya hava yolu işletmeleri kurumu AENA'nın X hesabından yapılan açıklamada, havalimanına ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının durumunun kontrol edilmesi uyarısı yapıldı.
CİDDİ YIĞILMALAR YAŞANMADI
İspanya'daki tüm havalimanlarının faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, dünkü elektrik kesintisi nedeniyle yeniden programlanan uçuşlarla ilgili bilgi almak için hava yolu şirketlerine danışılması tavsiyesinde bulunuldu.
Elektrik kesintisinin yaşandığı gece saatlerinde havalimanlarının sefer saatlerini yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarladığı aktarıldı.
Havalimanlarında ciddi yığılmaların yaşanmadığı ifade edildi.
OHAL İLAN EDİLDİ
İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal ilan etti.
İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA: HABERLEŞME KRİTİK DURUMDA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İber Yarımadası'nın büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisinin nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi olmadığını belirterek kamu güvenliğine ilişkin bir problemin yaşanmadığını belirtti.
"TELEFONLARI KISA ARAMALARDA KULLANIN" ÇAĞRISI
Elektrik kesintisinin nedenine dair kesin bir bilginin olmadığını belirten Sanchez, ödeme sisteminin ve dijital bankacılığın normal şekilde çalıştığını söyledi. Sanchez, haberleşmenin kritik durumda olduğunu kaydederek, telefonları "sorumlulukla ve yalnızca kısa aramalar için" kullanma çağrısı yaptı.
"KESİNTİNİN SEBEBİ İSPANYA'NIN ELEKTRİK ŞEBEKESİ"
Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz'de, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.
"AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE": TAM NORMALLEŞME 1 HAFTA SÜREBİLİR
REN tarafından ülkeyi etkileyen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İspanya ve Portekiz'i geniş çapta etkileyen elektrik kesintisinin sebebinin İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandığı savunuldu.
Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Portekiz'de tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği tahmini yer aldı.
ELEKTRİĞİN ARDINDAN SU KESİNTİSİ UYARISI
Portekiz'de su şirketi EPAL su kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İnsanlar acil durum ihtiyaçları için su, gaz lambaları, jeneratörler ve piller almak üzere mağazalarda uzun kuyruklar oluşturdu.
İSPANYA'DA TRAFO MERKEZLERİ FAALİYETE GEÇTİ
İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.
Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.
METRO SEFERLERİ YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.
İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.
ANDORRA VE İSPANYA SINIRINDAKİ FRANSA'NIN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENDİ
Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.
Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.
5 SANİYEDE ÜLKENİN YÜZDE 60'I KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sebebi henüz belirlenemeyen elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu açıkladı. Krizin ardından 8 bölge, merkezi hükümetin yönetimi devralmasını talep etti.
İspanya dün öğlen saatlerinde benzeri görülmemiş bir elektrik kesintisiyle sarsıldı. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan krizle ilgili yaptığı ikinci açıklamada, ülkenin elektrik üretiminin yüzde 60'ının sadece 5 saniye içinde kaybolduğunu belirtti. Elektrik akımının bölgesel olarak yeniden sağlandığı ülkede, 8 özerk bölge merkezi hükümetten yönetimi devralmasını talep etti. Kesintinin nedeni ise hâlâ bilinmiyor.
5 SANİYEDE 15 GİGAVATLIK KAYIP
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Başbakanlık konutunda düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu, ülkenin ihtiyacının yüzde 60'ına denk geliyordu ve daha önce hiç yaşanmamış bir şey" dedi. Sanchez, elektrik sisteminin teknik olarak sıfıra düşmesinin ülke tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.
8 BÖLGE MERKEZİ YÖNETİM İSTEDİ
Sanchez, Madrid, Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya'nın 3. seviye acil durum planı çerçevesinde merkezi hükümetten yönetimi devralmasını talep ettiğini açıkladı. 3. seviye acil durum planı, İçişleri Bakanlığının tüm kaynakları yönetme ve gerektiğinde askerî güçleri seferber etme yetkisini içeriyor.
HASTANELER, MAHKEMELER VE ATM'LER: HAYAT DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ
İspanya ve Portekiz'i dün öğlen saatlerinde vuran büyük çaplı elektrik kesintisi, hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Mahkemeler faaliyetlerini durdurmuş, ATM'ler ve elektronik ödeme sistemleri çalışamaz hale gelmişti. Sağlık sisteminde ise jeneratörler devreye sokulmuştu.
Madrid'deki Gregorio Maranon Hastanesi, kesintinin süresine göre acil durum kararları almak için kriz komitesi oluşturmuştu. 12 de Octubre Hastanesi'nde yalnızca acil müdahalelere izin verilirken, diğer ameliyatlar geçici olarak askıya alınmıştı. Barselona'daki Hospital del Mar ise çalışmalarını normale yakın şekilde sürdürmeye devam ettiği aktarılmıştı.
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