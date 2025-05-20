20 Mayıs 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Elon Musk'tan dikkat çeken karar! Siyasi kampanyalara daha az harcama yapacak

Elon Musk'tan dikkat çeken karar! Siyasi kampanyalara daha az harcama yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.05.2025 21:47
ABONE OL
Elon Musk’tan dikkat çeken karar! Siyasi kampanyalara daha az harcama yapacak

ABD Başkanının kıdemli danışmanı Elon Musk seçim döneminde Trump'ı açık biçimde destekleyen kampanyalar yürütmüştü. ABD'li milyarderin siyasete ilişkin sözleri dikkat çekti. Musk ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

ABD'li milyarder Elon Musk, ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

SİYASETE YETERİNCE PARA HARCADIM

Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katıldı. Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak destekleyen Musk, siyasete "yeterince para harcadığını" belirterek, gelecekte bu harcamaları "çok daha azaltacağını" söyledi.

MUSK'IN SERVETİ ERİYOR

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Trumpn kabinesinde tarife çatlağı!Trumpn kabinesinde tarife çatlağı! TRUMP'N KABİNESİNDE TARİFE ÇATLAĞI!
Trump kabinesinde çatlak mı?Trump kabinesinde çatlak mı? TRUMP KABİNESİNDE ÇATLAK MI?
Tesla patronu Muskın ipini çekti!Tesla patronu Muskın ipini çekti! TESLA PATRONU MUSK'IN İPİNİ ÇEKTİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elon Musk’tan dikkat çeken karar! Siyasi kampanyalara daha az harcama yapacak Elon Musk’tan dikkat çeken karar! Siyasi kampanyalara daha az harcama yapacak Elon Musk’tan dikkat çeken karar! Siyasi kampanyalara daha az harcama yapacak

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör