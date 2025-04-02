Trump kabinesinde çatlak mı? Çarpıcı iddia: Musk görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump'ın yakın isimlerden biri olan Elon Musk'a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Musk'ın görevden ayrılacağı iddia edilirken söz konusu ayrılık için de tarih verildi.

Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir.