Trump kabinesinde çatlak mı? Çarpıcı iddia: Musk görevden ayrılıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın isimlerinden biriş olan Elon Musk'a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.Trump yakın çevresine, kıdemli danışmanı olarak hükümet harcamaları konusunda etkin rol oynayan Musk'ın görevinden ayrılacağını söylediği iddia edildi.
ABD Başkanı Trump'ın yakın isimlerden biri olan Elon Musk'a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Musk'ın görevden ayrılacağı iddia edilirken söz konusu ayrılık için de tarih verildi.
Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir.
"ZAMANI GELDİ"
Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.
Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.
O TARİHTE GÖREVDEN AYRILACAK
Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.
Aynı yetkili, halen "özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında sona erecek bu sürenin sonunda görevinden ayrılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
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