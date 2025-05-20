Arjantin’de yerel seçimler: Milei’nin partisinden tarihi zafer

Javier Milei, zafer konuşmasını gerçekleştirirken (AFP)



Zafer konuşmasında Milei, "Bugün özgürlük fikirleri için çok önemli bir gün, bugün sarı kale mor renge boyandı ve bundan sonra tüm ülkeyi mor renge boyayacağız." şeklinde konuştu.



Milei, 2023 seçimlerine göre Buenos Aires'te oylarını iki kat artırarak, ekim ayında yapılacak ulusal ara seçimler öncesinde siyasi konumunu güçlendirdi.