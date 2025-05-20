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Arjantin'de yerel seçimler: Milei'nin partisinden tarihi zafer

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.05.2025 08:49 Güncelleme: 20.05.2025 08:53
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Arjantin’de yerel seçimler: Milei’nin partisinden tarihi zafer

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin liderliğindeki Özgürlük Hareketi partisi (La Libertad Avanza) başkent Buenos Aires'te düzenlenen yerel yasama seçimlerinden zaferle çıktı.

Arjantin basınına göre, Milei'nin partisi Özgürlük Hareketi, 20 yılı aşkın süredir Buenos Aires'te siyasi ağırlığı bulunan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin partisi Cumhuriyetçi Parti'ye (Propuesta Republicana PRO) "tarihi" bir yenilgi yaşattı.

Katılım oranının yüzde 53,3 olduğu yerel yasama seçimlerinde, Milei'nin partisi oyların yüzde 30,1'ini alarak birinci parti oldu.

Javier Milei, zafer konuşmasını gerçekleştirirken (AFP)Javier Milei, zafer konuşmasını gerçekleştirirken (AFP)

Zafer konuşmasında Milei, "Bugün özgürlük fikirleri için çok önemli bir gün, bugün sarı kale mor renge boyandı ve bundan sonra tüm ülkeyi mor renge boyayacağız." şeklinde konuştu.

Milei, 2023 seçimlerine göre Buenos Aires'te oylarını iki kat artırarak, ekim ayında yapılacak ulusal ara seçimler öncesinde siyasi konumunu güçlendirdi.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyen bir vatandaş (AFP)Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyen bir vatandaş (AFP)

Seçimlerin ardından Buenos Aires borsasında yüzde 2'ye varan yükseliş yaşanırken, devlet tahvilleri de değer kazandı.

Siyaset bilimciler, Buenos Aires'teki bu sonucu, Arjantin sağının yeniden yapılandığının bir işareti olarak yorumluyor.

Özgürlük Hareketi'nin yükselişi, geleneksel merkez sağın lideri konumundaki PRO'nun etkisini azaltırken, Milei'nin ultra-liberal çizgisini merkez sağın yeni taşıyıcısı konumuna getiriyor.

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Arjantin’de yerel seçimler: Milei’nin partisinden tarihi zafer Arjantin’de yerel seçimler: Milei’nin partisinden tarihi zafer Arjantin’de yerel seçimler: Milei’nin partisinden tarihi zafer
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