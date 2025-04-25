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Arjantin Başkanı Milei Papa'nın cenaze töreni için Roma'ya gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.04.2025 04:49
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Arjantin Başkanı Milei Papa’nın cenaze töreni için Roma’ya gitti

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus 21 Nisan günü 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın cenazesi 26 Nisan'da vasiyeti üzerine Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilecek. Papa'nın ölümünün ardından birçok devlet başkanlarının cenaze törenine katılması beklenirken Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei,yarınki tören için Roma'ya gitti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak için Roma'ya gitti.

Roma'ya hareketinden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Milei, Papa Franciscus'un ülke tarihindeki yerine değindi.

Milei, "Beğenilsin ya da beğenilmesin, Papa Franciscus, yani Jorge Bergoglio, Arjantin tarihinin en önemli ismi olmuştur. 1,5 milyardan fazla insanın ruhani lideri oldu. Onun Arjantinli olması bizim için bir ayrıcalık. Üstelik Arjantin halkı büyük ölçüde Katolik olduğu için cenaze törenine katılmamak devlet adına mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus ile şahsen tanışma fırsatı bulduğunu belirten Milei, "Onunla yüz yüze tanıştığımızda, uluslararası arenadaki duruşunu ve siyasi itibarını daha yakından görme şansı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.

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