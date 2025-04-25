Arjantin Başkanı Milei Papa’nın cenaze töreni için Roma’ya gitti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak için Roma'ya gitti.

Roma'ya hareketinden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Milei, Papa Franciscus'un ülke tarihindeki yerine değindi.

Milei, "Beğenilsin ya da beğenilmesin, Papa Franciscus, yani Jorge Bergoglio, Arjantin tarihinin en önemli ismi olmuştur. 1,5 milyardan fazla insanın ruhani lideri oldu. Onun Arjantinli olması bizim için bir ayrıcalık. Üstelik Arjantin halkı büyük ölçüde Katolik olduğu için cenaze törenine katılmamak devlet adına mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus ile şahsen tanışma fırsatı bulduğunu belirten Milei, "Onunla yüz yüze tanıştığımızda, uluslararası arenadaki duruşunu ve siyasi itibarını daha yakından görme şansı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.