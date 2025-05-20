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AB'den Rusya'ya 17. yaptırım dalgası! Gölge filo ve hibrit saldırılar hedefte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 15:52 Güncelleme: 20.05.2025 15:52
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AB’den Rusya’ya 17. yaptırım dalgası! Gölge filo ve hibrit saldırılar hedefte

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaşı sürdürmesi nedeniyle Rusya’ya karşı 17. yaptırım paketini resmen onayladı. Yeni pakette, Moskova’nın petrol ihracatını gizlice sürdürmesini sağlayan yaklaşık 200 gemiden oluşan 'gölge filosu' hedef alındı. Ayrıca, Rusya’nın Avrupa ülkelerine yönelik “hibrit saldırılar” nedeniyle ek yaptırımlar da uygulamaya kondu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "AB, Rusya'ya karşı 17. yaptırım paketini onayladı. Bu paket, yaklaşık 200 gölge filo gemisini hedef alıyor. Rusya savaşı sürdürdükçe bizim tepkimiz daha da sertleşecek" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (AA)AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (AA)

GEMİ KARA LİSTESİ VE VİZE YASAKLARI

Yeni yaptırım paketi, Rusya'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı "gölge filo" tankerlerini kara listeye alarak, Kremlin'in petrol gelirlerini kısıtlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra onlarca Rus yetkiliye mal varlığı dondurma ve AB'ye giriş yasağı getirildi.

ATEŞKESE YANAŞMAYAN MOSKOVA'YA GÖZDAĞI

Brüksel'in bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz hafta Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi. AB, Moskova'nın Ukrayna'da kalıcı bir ateşkese yanaşmaması halinde "çok daha sert" ekonomik önlemler alacağı uyarısını yineledi.

HİBRİT TEHDİTLER DE GÜNDEMDE

AB, sadece askeri değil, aynı zamanda dijital saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları gibi "hibrit tehditler" nedeniyle de Rusya'yı hedef almaya devam ediyor. Yeni yaptırım paketinde bu alanda da çeşitli önlemler yer alıyor.

YAPTIRIMLAR GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK

Yetkililer, AB'nin hazırlıklarına devam ettiğini ve Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini sürdürmesi durumunda daha kapsamlı yaptırımların gündeme geleceğini belirtiyor.

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AB’den Rusya’ya 17. yaptırım dalgası! Gölge filo ve hibrit saldırılar hedefte AB’den Rusya’ya 17. yaptırım dalgası! Gölge filo ve hibrit saldırılar hedefte AB’den Rusya’ya 17. yaptırım dalgası! Gölge filo ve hibrit saldırılar hedefte
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