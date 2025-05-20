AB’den Rusya’ya 17. yaptırım dalgası! Gölge filo ve hibrit saldırılar hedefte

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (AA)

GEMİ KARA LİSTESİ VE VİZE YASAKLARI

Yeni yaptırım paketi, Rusya'nın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı "gölge filo" tankerlerini kara listeye alarak, Kremlin'in petrol gelirlerini kısıtlamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra onlarca Rus yetkiliye mal varlığı dondurma ve AB'ye giriş yasağı getirildi.

ATEŞKESE YANAŞMAYAN MOSKOVA'YA GÖZDAĞI

Brüksel'in bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz hafta Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi. AB, Moskova'nın Ukrayna'da kalıcı bir ateşkese yanaşmaması halinde "çok daha sert" ekonomik önlemler alacağı uyarısını yineledi.

HİBRİT TEHDİTLER DE GÜNDEMDE

AB, sadece askeri değil, aynı zamanda dijital saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları gibi "hibrit tehditler" nedeniyle de Rusya'yı hedef almaya devam ediyor. Yeni yaptırım paketinde bu alanda da çeşitli önlemler yer alıyor.

YAPTIRIMLAR GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK

Yetkililer, AB'nin hazırlıklarına devam ettiğini ve Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini sürdürmesi durumunda daha kapsamlı yaptırımların gündeme geleceğini belirtiyor.