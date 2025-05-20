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ABD'de bitmeyen yangın! 20 bin 425 dönüm orman kül oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.05.2025 13:09
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ABD’de bitmeyen yangın! 20 bin 425 dönüm orman kül oldu

ABD'nin Arizona eyaletinde yaklaşık 1 hafta önce başlayan orman yangınında bugüne kadar 20 bin 425 dönümlük alan kül oldu. Bölgede 17 Mayıs Cumartesi günü acil durum ilan edilmişti.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir hafta önce çıkan orman yangınında şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alan küle döndü. Alevlere 736 personelle müdahale sürüyor.

ABD'DE ORMAN YANGINI


ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'ta çıkan "Greer yangını" söndürülemiyor. Alevler şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangının sadece yüzde 38'i kontrol altına alınabildi. Adını Arizona'nın Beyaz Dağlar bölgesindeki küçük bir yerleşim biriminden alan yangının daha da yayılabileceği belirtilerek "kırmızı bayrak" uyarısı verildi. Alevlere 736 personelle müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Arizona Valisi Katie Hobbs, hızla yayılan alevler nedeniyle 17 Mayıs Cumartesi günü Apache County'de acil durum ilan etmişti.

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ABD’de bitmeyen yangın! 20 bin 425 dönüm orman kül oldu ABD’de bitmeyen yangın! 20 bin 425 dönüm orman kül oldu ABD’de bitmeyen yangın! 20 bin 425 dönüm orman kül oldu
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