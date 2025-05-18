İsrail'den skandal Gazze Şeridi kararı! "Gideon'un Arabaları Operasyonu" Gazze'ye yeni ölüm!

İsrail işgal güçleri, 18 Mayıs Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde "geniş çaplı kara operasyonları" başlattığını duyurdu. İsrail bu yeni saldırı dalgasını, "Gideon'un Arabaları Operasyonu" (Operation Gideon's Chariots) olarak adlandırdı.

İşgal sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, operasyonun hem kuzey hem de güneyde Hamas'a ait olduğu iddia edilen askeri hedeflerin imhasına yönelik olarak sürdüğü iddia edildi. Kara birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Gazze'nin birçok noktasında ilerliyor.

SOYKIRIMA ALINTI İNCİL'DEN : OPERASYONUN ADI NE ANLAMA GELİYOR?

Operasyonun adı dikkat çekici: "Gideon'un Arabaları". Bu ifade, Tevrat'taki Gideon karakterine atıfla seçildi. Gideon, İsrailoğulları'nın düşmanlarına karşı Tanrı'nın yardımıyla zafer kazandığına inanılan bir savaş lideridir. "Arabalar" ise sembolik olarak Tanrısal güç ya da kutsal zaferi temsil eden savaş araçlarını çağrıştırıyor. İsrail işgal güçlerinin bu isimle hem dini temelli bir meşruiyet mesajı vermeyi hem de operasyonun kararlılığını vurgulamayı amaçladığı değerlendiriliyor.

GAZZE'DE DURUM DAHA DA AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in bu son kara operasyonu, aylardır abluka ve yoğun bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için yeni bir yıkım dalgası anlamına geliyor. Yoğun hava saldırıları eşliğinde yürütülen kara harekâtı nedeniyle Gazze'nin birçok bölgesinden patlama sesleri yükselirken, sivillerin tahliye olacağı güvenli bir alan kalmadığı belirtiliyor.

Filistinli sağlık yetkililerine göre, saldırılar sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri de hedef alıyor. Altyapı büyük ölçüde çökmüş durumda; hastaneler çalışamaz hale geldi, su ve gıda erişimi neredeyse tamamen kesildi.

Uluslararası insan hakları örgütleri, operasyonun derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

TRUMP'IN ZİYARETİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

İsrail'in bu yeni harekâtı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya yaptığı sürpriz ziyaretin hemen ardından geldi. Söz konusu ziyarette İsrail'in yer almamasının Tel Aviv'i paniklettiği yorumları yapılırken, operasyonun zamanlaması bu açıdan da dikkat çekti.