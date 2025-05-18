Ukrayna: Rusya, 273 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırdığı belirtildi.



Açıklamada, Rusların, simülatör ve saldırı tipi İHA'lardan oluşan toplam 273 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.



Ukrayna hava kuvvetlerince 88 İHA'nın imha edildiği, 128 İHA'nın ise yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, İHA'ların Kiev, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef aldığı ifade edildi.



Ukrayna Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusların Kiev bölgesindeki Obukhiv ilçesinde bir eve düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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