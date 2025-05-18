Katil İsrail’den Trump’ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte Gazze’ye yoğun bombardıman!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte yoğunlaştı.



Trump, 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederken, 13 Mayıs'tan itibaren İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarla en az 378 Filistinliyi öldürdü.



İsrail'in saldırılarıyla 16 Mayıs'ta 106 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, son 24 saatte ise İsrail saldırıları sebebiyle 153 can kaybı bildirildi.



Suudi Arabistan ziyaretinde, "Yönetimim ve bu bölgedeki pek çok kişi, Gazze'deki Filistin halkının güven ve onurlu bir geleceğe sahip olması yönündeki umudunu paylaşmaktadır." ifadelerini kullanan Trump, BAE'den ayrılmadan önce ise Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtmişti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralıların sayısının da 121 bin 34'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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