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Finlandiya’da feci kaza! Helikopterler havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.05.2025 00:08
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Finlandiya’da feci kaza! Helikopterler havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Finlandiya’nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı. Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.

Yle news'un haberine göre, iki helikopter Piikajarvi Havaalanı'na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştü.

Yetkililer, helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğünü doğruladı.

Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.

Yerel basına göre helikopterler, Kokemaki'deki Piikajarvi Uçuş Merkezi'nde düzenlenen bir havacılık etkinliğine gidiyordu.

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Finlandiya’da feci kaza! Helikopterler havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var Finlandiya’da feci kaza! Helikopterler havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var Finlandiya’da feci kaza! Helikopterler havada çarpıştı: Çok sayıda ölü var
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