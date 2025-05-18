Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna’ya asker konuşlandırmaktan çok uzağız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes müzakereleri ve Avrupa'nın Ukrayna politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Merz, asker konuşlandırma konusunun şu anda gündemde olmadığını ifade ederken, Avrupa'nın hedefinin silahların susması ve ölümlerin durması olduğunu söyledi.

AVRUPA'NIN ÖNCELİĞİ ŞARTSIZ ATEŞKES

Merz, İstanbul'da gerçekleşen ateşkes müzakerelerine değinerek, Avrupa'nın tüm çabalarını Rusya'dan şartsız ateşkes sağlamak üzerine yoğunlaştırdığını belirtti. "Şu anda Ukrayna'da asker konuşlandırmak için konuşmak için hiçbir neden yok, bundan çok uzağız" diyen Merz, önceliklerinin barış ve güvenlik garantileri için uygun formatın belirlenmesi olduğunu kaydetti.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ

Almanya Başbakanı Merz, İstanbul'daki görüşmelerin beklentilerin altında kaldığını söylerken, Ukrayna'nın yapıcı tutumuna dikkat çekti. Merz, "Bir sonraki adım, barış görüşmeleri için formatın ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin netleşmesi olmalı" ifadelerini kullandı.

BATI BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VE MELONİ'NİN AÇIKLAMALARI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Batı ülkeleri arasındaki birlikteliğin, Rusya'nın işgali karşısında en büyük güç olduğunu vurguladı. Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili iddialar hakkında, "Bu hassas dönemde birliği zayıflatabilecek kişisel anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak önemli" dedi.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ VE LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ve Polonya Başbakanı Tusk ile bir araya geldi. İtalya Başbakanı Meloni de zirveye katıldı.