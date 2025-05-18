Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!

Yemen'den İsrail'e yönelik gerçekleşen füze saldırısı, ülkede alarma yol açtı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), fırlatılan füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini ve saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenlerin çalmasına neden olduğu bildirildi. Ancak füzenin etkili bir şekilde hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

İsrail basını, saldırının yol açtığı hasar olmadığını duyururken, bazı bölgelerde sirenlerin çalma anları ve füzenin engellenme süreci amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Saldırının Yemen'deki İran destekli Husi grupları tarafından düzenlendiği değerlendirilirken, bölgedeki gerginlik devam ediyor. Yetkililer, olası yeni saldırılara karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı.