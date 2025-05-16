ABD Başkanı Trump’a suikast alarmı!
ABD’de eski FBI Direktörü James Comey’nin Instagram’da paylaştığı “86-47” kodlu görsel, eski Başkan Donald Trump’a yönelik olası bir suikast tehdidi olarak yorumlandı. ABD argosundaki anlamı ve Trump’ın 47. başkan olma ihtimali bu sembolü daha da dikkat çekici kılarken ABD’de Trump hakkında suikast alarmı verildi. Olası tehdit dünya gündeminde geniş yankı bulurken, A Haber canlı yayınında konuşan Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, olayın ciddiyetine dikkat çekti. Suikast planıyla ilişkilendirilen gizemli '86-47' kodu ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Söz konusu kodun gündeme gelmesinde, eski FBI Direktörü James Comey'nin Instagram hesabında "86-47" yazılı bir görsel paylaşması etkili oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım, Reuters Haber Ajansı'na göre, ABD argosunda "86" ifadesinin bir kişiyi bar ya da mekândan atmak anlamında kullanılmasıyla dikkat çekti. "47" sayısının ise Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına işaret etmesi, bu sembolün Trump'a yönelik tehdit içerdiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.
"BU, TRUMP'A GÖZDAĞI VERME GİRİŞİMİ"
Washington kulislerini karıştıran gelişme sonrası A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında konuşan Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, söz konusu olayın suikast girişiminden çok göz dağı verme olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"ABD'de '86' ifadesi, suikast talimatı gibi algılanabiliyor. '47' ise Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda alacağı başkanlık sırasına denk geliyor. Dolayısıyla sosyal medyada bu paylaşım doğrudan Trump'a yönelik bir suikast mesajı olarak yorumlandı.
Ancak ben bu tür şifreli görsellerin doğrudan suikast mesajı taşıdığına inanmıyorum. Bu tarz operasyonlar, örneğin Kennedy suikastı gibi, sessiz ve planlı bir şekilde gerçekleştirilir; ortada ne mesaj kalır ne de işaret.
Fakat şuna katılıyorum: Bütün bu görseller ve mesajlar, Trump'a gözdağı vermek, onu sindirmek amacıyla dolaşıma sokulmuş olabilir. Seçim sürecinde de engellenemeyen Trump'ı, şimdi farklı yöntemlerle korkutmaya çalışıyor olabilirler."
"GERİ ADIM ATMAZ"
Başbuğ, Trump'ın bu tür tehditlerden etkilenmeyeceğini de vurguladı:
"Trump çok zeki bir lider. İçeride ve dışarıda dengeyi kurma konusunda oldukça başarılı. İç politikada tansiyon yükseldiği anda dışarıya mesaj vererek, örneğin 'Kanada'yı alacağım' gibi dikkat çekici çıkışlarla gündemi anında değiştiriyor. Bu nedenle Trump'ın geri çekilip susmasını kimse beklemesin."
"TRUMP'A KARŞI CİDDİ MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR"
Konuya ilişkin değerlendirmelerine devam eden Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, ABD içinde etkin olan derin yapının Donald Trump'a karşı uzun süredir ciddi bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Bu yapının sadece yerel aktörlerden değil, küresel ölçekte etkili olan sermaye gruplarından oluştuğunu belirten Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'yi uzun zamandır küresel çete dediğimiz, Yahudi sermayesiyle beslenen Siyonist bir yapı yönetiyor. Bu yapıya karşı ilk ciddi direniş John F. Kennedy döneminde yaşandı ve sonuç malum: Kennedy suikastla ortadan kaldırıldı. O günden sonra kimse böyle bir direniş göstermedi. Ancak şimdi aynı meydan okuma Donald Trump'la yeniden yaşanıyor."
"SUİKAST ABD'Yİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLER"
Başbuğ, "86-47" şifresine yüklenen anlamın doğrudan bir suikast mesajı olmadığını ancak ciddi bir gözdağı içerdiğini vurgulayarak, "Bu sembolik mesajla doğrudan Trump'ı öldürmekten çok, ona ve arkasındaki kitleye bir tehdit iletildi. Çünkü Trump artık sadece bir siyasetçi değil; Trumpizm adı verilen bir halk hareketinin lideri konumunda. Eğer doğrudan hedef alınırsa, ABD bu olayın altından kolay kalkamaz, iç savaşa sürüklenebilir. Bunu göze alamadıkları için mesaj yoluyla caydırma stratejisi uygulanıyor" diye konuştu.
ABD BAŞKANI HER AN HEDEFTE!
Suikast ihtimaline ilişkin değerlendirmede de bulunan Başbuğ, Trump'ın hâlâ küresel yapılar tarafından birincil hedef olduğunu söyledi. Başbuğ, "Bu girişimden doğrudan bir suikast çıkmaz. Ancak Trump'a yönelik planlar yapılıyor mu? Evet. Trump her an hedefte olabilir. Bu planların arkasında ise kuşkusuz küresel çete var" ifadelerini kullandı.
KAYBEDEN TARAF AĞIR DARBE ALIR
Son olarak, ABD'deki güç mücadelesinin kritik bir dönemece girdiğini belirten Başbuğ, sözlerini şöyle tamamladı:
"ABD'de görünmeyen ama etkisi hissedilen güçler arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Bu savaşta bir taraf net şekilde galip gelirse, diğer taraf bir daha ayağa kalkamayacak kadar ağır bir darbe almış olur. Ben şahsen bu savaşta Trump'ın tarafının kazanmasını temenni ediyorum. Çünkü küresel çete galip gelirse, Ortadoğu başta olmak üzere dünya büyük bir kaosa sürüklenir."
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