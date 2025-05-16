ABD Başkanı Trump’a suikast alarmı!

Söz konusu kodun gündeme gelmesinde, eski FBI Direktörü James Comey'nin Instagram hesabında "86-47" yazılı bir görsel paylaşması etkili oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım, Reuters Haber Ajansı'na göre, ABD argosunda "86" ifadesinin bir kişiyi bar ya da mekândan atmak anlamında kullanılmasıyla dikkat çekti. "47" sayısının ise Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmasına işaret etmesi, bu sembolün Trump'a yönelik tehdit içerdiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

"BU, TRUMP'A GÖZDAĞI VERME GİRİŞİMİ"

Washington kulislerini karıştıran gelişme sonrası A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında konuşan Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, söz konusu olayın suikast girişiminden çok göz dağı verme olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"ABD'de '86' ifadesi, suikast talimatı gibi algılanabiliyor. '47' ise Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda alacağı başkanlık sırasına denk geliyor. Dolayısıyla sosyal medyada bu paylaşım doğrudan Trump'a yönelik bir suikast mesajı olarak yorumlandı.

Ancak ben bu tür şifreli görsellerin doğrudan suikast mesajı taşıdığına inanmıyorum. Bu tarz operasyonlar, örneğin Kennedy suikastı gibi, sessiz ve planlı bir şekilde gerçekleştirilir; ortada ne mesaj kalır ne de işaret.

Fakat şuna katılıyorum: Bütün bu görseller ve mesajlar, Trump'a gözdağı vermek, onu sindirmek amacıyla dolaşıma sokulmuş olabilir. Seçim sürecinde de engellenemeyen Trump'ı, şimdi farklı yöntemlerle korkutmaya çalışıyor olabilirler."