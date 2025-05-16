16 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Gazze için 3 günlük kitlesel protesto çağrısı: İsrail'e baskı yapılsın

Gazze için 3 günlük kitlesel protesto çağrısı: İsrail'e baskı yapılsın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.05.2025 04:33 Güncelleme: 16.05.2025 04:33
ABONE OL
Gazze için 3 günlük kitlesel protesto çağrısı: İsrail’e baskı yapılsın

Hamas, katil İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü katliama ilişkin tüm dünyaya 3 günlük kitlesel protesto çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamların dozunu artırdığı, yerleşim yerleri, barınaklar, çadırlar ve hastaneleri hedef aldığı, bazı aileleri nüfus kayıtlarından tamamen sildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin halkının iradesini kırmak için abluka ve açlığı silah olarak kullandığı aktarılan açıklamada, dünyanın da bu "savaş suçlarına" dur demekten aciz olduğu ifade edildi.

Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra dünyanın özgür insanlarına seslenilen açıklamada, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek geniş kapsamlı protesto ve etkinliklerle İsrail'e baskı yapılması istendi.

Eurovisionda İspanyadan Gazze desteğiEurovisionda İspanyadan Gazze desteği EUROVİSİON'DA İSPANYA'DAN GAZZE DESTEĞİ
Gazzede can kaybı 53 bini aştı!Gazzede can kaybı 53 bini aştı! GAZZE'DE CAN KAYBI 53 BİNİ AŞTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze için 3 günlük kitlesel protesto çağrısı: İsrail’e baskı yapılsın Gazze için 3 günlük kitlesel protesto çağrısı: İsrail’e baskı yapılsın Gazze için 3 günlük kitlesel protesto çağrısı: İsrail’e baskı yapılsın
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör