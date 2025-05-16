AB’den Liberya’ya 56 milyon avroluk hibe desteği

Ulusal basındaki haberlere göre, Liberya Maliye ve Kalkınma Planlama Bakanı Augustine Kpehe Ngafuan ve AB Liberya yetkilileri, AB'nin 56 milyon avroluk hibe desteği sağlamasını öngören anlaşma imzalandı.



Bakan Ngafuan, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, AB'nin sağladığı 56 milyon avroluk desteğin "hükümetin reform gündemine güven oyu" olduğunu belirtti.



Ngafuan, "Bu destek bir hibedir, borç değildir. Bu, AB'nin şeffaflık, yerel gelir artırımı ve sağlam ekonomik yönetişim konularında Liberya'ya duyduğu güçlü güvenin bir göstergesidir." dedi.



AB tarafından sağlanan bütçe desteğinin doğrudan ulusal bütçeye aktarılacağını vurgulayan Ngafuan, "Bu destek, yürüttüğümüz reformların bir teyididir. AB ve diğer ortaklarımızla belirlediğimiz göstergeler ve politika diyaloğu çerçevesinde bu süreci ciddiyetle yürütüyoruz." diye konuştu.



Ngafuan, ayrıca İsveç'ten kamu maliyesini güçlendirmek için 7 milyon avroluk destek alacaklarını aktardı.



Anlaşma kapsamında AB, Liberya'ya üç yıl boyunca 56 milyon avroluk hibe sağlayacak.

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