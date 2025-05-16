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Tayvan'da havalimanında servis otobüsü duvara çarptı! 32 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.05.2025 12:48
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Tayvan’da havalimanında servis otobüsü duvara çarptı! 32 kişi yaralandı

Tayvan'da Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşıyan servis otobüsünün duvara çarpması sonucu 32 kişinin yaralandığı bildirildi. İlk incelemelerde araçta bir kusur tespit edilemezken, kazanın fren arızası veya dönüş hatasından kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havalimanında taşıma hizmetleri veren Kuo-kuang Motor Transport şirketine bağlı servis otobüsü gece saatlerinde kaza yaptı.

Havalimanı'nın 1. Terminali yakınında duvara çarpan otobüsteki 22'si yabancı 32 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

11 Güney Koreli, 4 Japon, 4 Myanmarlı, 2 Fransız, 1 Malezyalı ve 9 Tayvanlı yolcu ile şoförün hastanede tedavi edildiği kaydedildi.

İlk incelemelerde araçta bir kusur tespit edilemezken, kazanın fren arızası veya dönüş hatasından kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

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