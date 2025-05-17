Tunus’tan Libya’daki çatışmalara müdahale çağrısı: Diyalog masasına hazırız!

Libya'nın başkenti Trablus'ta son günlerde artan çatışmalar ve milis gruplar arasındaki gerginlik, bölge ülkelerini de endişeye sevk etti. Tunus, Libya'daki silahlı çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler himayesinde kurulacak bir diyalog masasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

"ŞİDDET YERİNE DİYALOG TERCİH EDİLMELİ"

Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'ta halkın güvenliğini tehdit eden "tehlikeli güvenlik gelişmelerinden" derin endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, Libya'da silahlı çatışmaların son bulması ve anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Tunus, silahların susması ve tüm tarafların şiddeti reddederek ulusal çıkarları önceliklendirmesi gerektiğini vurguladı.

BM HİMAYESİNDE SÜRECE DESTEK

Tunus yönetimi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde kapsamlı bir siyasi sürece olan ihtiyaca dikkat çekti. Bu süreçte, Libya'daki tüm tarafların temsil edildiği geniş katılımlı bir diyalog masasının kurulması önerildi. Tunus, bu sürece ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğunu bildirdi.

TRABLUS'TA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Trablus'ta çatışmalar, milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesiyle başlamıştı. Ardından, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay, İstikrarı Destekleme Biriminin Ebu Selim'deki merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, olaylarda devlet otoritesinin korunmasındaki rolü nedeniyle ordu ve polis teşkilatını kutladı.

ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI VE YARALILAR

14 Mayıs sabahı itibarıyla, hükümet güçleri ile Trablus'taki güçlü milis gruplardan "Rada" arasında da çatışmalar başladı. Şehrin farklı bölgelerinden dumanlar yükselirken, aynı gün öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı tarafından tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildi.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını duyurdu.