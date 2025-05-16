3 günde 3 trilyon dolar! Trump Körfez ülkelerinden yatırım ve silah anlaşmalarıyla döndü

Trump, Suudi Kraliyet Sarayı'nda Veliaht Prens Selman'la görüştü. (DHA)



SUUDİ ARABİSTAN'DAN 600 MİLYAR DOLAR

Trump, birinci durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) tarafından karşılandı.



Trump, ziyareti boyunca Bin Selman'dan övgüyle bahsederek ilişkilerinin "harika" olduğunu dile getirdi.



Riyad'da ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bin Selman'ın talebiyle kaldıracağını dile getiren Trump, Beşar Esed yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yüz yüze görüştü. Trump'ın Şara ile bu görüşmesine Erdoğan'ın telefonla katılması dikkati çekti.



Trump'ın, daha önceden ABD'nin Suriye devrimi sırasında başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Şara hakkında yaptığı, "Genç, karizmatik, güçlü birisi ve öyle olması gerekiyor, zorlu bir mazisi var, savaşçı" açıklaması öne çıktı.



Trump'ın bu ziyaretinde iki ülke arasında silah alımı, enerji işbirliği, Suud ordusunun eğitimi gibi başlıklarda yaklaşık 600 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı.



Riyad'ın talebi Suudi Arabistan'ın nükleer programın başlatılmasına ilişkinse herhangi bir açıklama ya da gelişme yaşanmadı.