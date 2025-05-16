3 günde 3 trilyon dolar! Trump Körfez ülkelerinden yatırım ve silah anlaşmalarıyla döndü
ABD Başkanı Doland Trump, 3 günlük Orta Doğu turunu tamamladı. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye giden Trump, 3 trilyon dolarlık silah satışı ve yatırım anlaşmaları yaparak ülkesine döndü.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretten trilyonlarca dolar değerinde silah satışı ve yatırım anlaşmaları yaparak ülkesine dönüyor.
Trump, 13-16 Mayıs'ta dünyanın yakından izlediği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etti.
İş dünyasından siyasete geçen Trump'ın ziyaretinde yatırım, silah, savunma anlaşmaları birinci gündem oldu.
Trump, üç günlük ziyaretinin ardından ülkesine yaklaşık 3,2 trilyon dolar değerindeki anlaşmalarla döndü.
Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinden Trump'ın bölge ziyaretine rağmen henüz olumlu bir haber gelmedi. Trump'ın ziyaretinde beklentilerin aksine Gazze'de ateşkese ilişkin bir mesaj çıkmadı.
Trump'ın ziyareti boyunca, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerine ilişkin vereceği mesajlar ve Türkiye'yi ziyaret ihtimali merakla takip edildi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çalıştıklarını ve uygun en yakın vakitte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini vurguladı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN 600 MİLYAR DOLAR
Trump, birinci durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) tarafından karşılandı.
Trump, ziyareti boyunca Bin Selman'dan övgüyle bahsederek ilişkilerinin "harika" olduğunu dile getirdi.
Riyad'da ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bin Selman'ın talebiyle kaldıracağını dile getiren Trump, Beşar Esed yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yüz yüze görüştü. Trump'ın Şara ile bu görüşmesine Erdoğan'ın telefonla katılması dikkati çekti.
Trump'ın, daha önceden ABD'nin Suriye devrimi sırasında başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Şara hakkında yaptığı, "Genç, karizmatik, güçlü birisi ve öyle olması gerekiyor, zorlu bir mazisi var, savaşçı" açıklaması öne çıktı.
Trump'ın bu ziyaretinde iki ülke arasında silah alımı, enerji işbirliği, Suud ordusunun eğitimi gibi başlıklarda yaklaşık 600 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı.
Riyad'ın talebi Suudi Arabistan'ın nükleer programın başlatılmasına ilişkinse herhangi bir açıklama ya da gelişme yaşanmadı.
KATAR, AMERİKAN HAVA ÜSSÜ EL-UDEYD'İ GELİŞTİRMEK İÇİN 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK
ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği ikinci ülke olan Katar'da iki ülke arasında 1.2 trilyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada savunma, havacılık, enerji gibi çok sayıda alanda imzalanan anlaşmaların, Trump'ın iki ülke arasındaki savunma yatırımlarını hızlandırma niyetine işaret ettiği belirtildi.
Trump, Katar'ın ABD'den 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki Amerikan hava üssü el-Udeyd'i geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
ABD ile Katar arasında Katar Havayolları'na Boeing ve GE Aerospace motorlarının satışını da içeren değeri toplam 243,5 milyar doları aşan anlaşma imzalanması dikkati çekti.
Katar, ABD Başkanı Trump'a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde Amerikan basınının "uçan saray" diye nitelediği bir Boeing 747-8 uçağı hediye etti.
BAE'DEN REKOR DEĞERİNDE 1,2 TRİLYON DOLAR
Trump'ın ziyaretindeki son durak Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından diğer duraklarında olduğu gibi görkemli biçimde karşılanan Trump, buradan da yaklaşık 1,4 trilyon dolar değerinde anlaşmalarla döndü.
BAE ve ABD arasında, savunma sanayi, enerji, yapay zeka gibi birçok alanı kapsayan ve 10 yıllık sürede 1,4 trilyon dolar değerinde yatırım taahhüdü içeren anlaşma imzalandı.
Trump, BAE'den ayrılarak ABD'ye doğru yola çıktı.
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