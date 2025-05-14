14 Mayıs 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Filistin ve uluslararası kuruluşlardan önemli çağrı: Gazze'de açlık artacak

Filistin ve uluslararası kuruluşlardan önemli çağrı: Gazze'de açlık artacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.05.2025 05:02
ABONE OL
Filistin ve uluslararası kuruluşlardan önemli çağrı: Gazze’de açlık artacak

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, İsrail'in Gazze'deki yardım TIR'larına geçiş vermemesi nedeniyle bölgede açlığın giderek arttığını belirti. Yapılan açıklamada bölgenin insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu ifade edilerek 'Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivillerin hayatını tehdit eden gerçek bir açlıkla karşı karşıya kalındığı' belirtildi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde açlığın giderek artacağı uyarısında bulunarak, bölgenin insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Filistin Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed başkanlığında Dünya Bankası, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ve Dünya Gıda Programı temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında Gazze'deki insani durum ve acil müdahaleler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Hamed, Gazze Şeridi'nin, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivillerin hayatını tehdit eden gerçek bir açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIKLA MÜCEDELE EDİYOR

Hamile kadınların ve 60 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Hamed, fırınların çoğunun faaliyetlerini durdurduğuna, marketler, su istasyonları ve hastanelerin hizmet dışı kaldığına ve bunun da krizi daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Hamed, "insanlık dışı koşullarda yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın kurtarılması amacıyla" saldırılarını durdurması, sınır kapılarını açması, insani yardım malzemeleri, gıda ve ilaç yüklü kamyonların Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi için Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

Oxfam Direktörü Mariam van Dross da Gazze'deki kuşatma ve yıkımın ardından durumun zorluğuna ve Gazze'deki açlık sorununa ilişkin uluslararası yardımların güçlendirilmesi ve temel gıda yardımının ulaştırılmasının sağlanması gerekliliğine dikkati çekti.

Dünya Gıda Programı'ndan Salah el-Lahham ise sınır kapılarının kapatılması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin girişinin engellendiği için bölgede koşulların kritik olduğunu söyledi.

Dünya Gıda Programı'na bağlı 25 fırının hizmet dışı kaldığını belirten Lahham, mutfak ve fırınların faaliyete geçebilmesi için sınır kapılarının yeniden açılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası Temsilcisi Andrea Liverani de Bankanın iyileşme ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası çabalarını destekleme taahhüdünü yineledi.

Gazzede can kaybı 52 bin 908e yükseldiGazzede can kaybı 52 bin 908e yükseldi GAZZE'DE CAN KAYBI 52 BİN 908'E YÜKSELDİ
İran katil İsrail’i kınadı!İran katil İsrail’i kınadı! İRAN KATİL İSRAİL'İ KINADI!
Katil İsrail Nasır Hastanesi’ne saldırdı!Katil İsrail Nasır Hastanesi’ne saldırdı! KATİL İSRAİL NASIR HASTANESİ'NE SALDIRDI!
İsrail gazeteci İslihin öldürdüğünü itiraf ettiİsrail gazeteci İslihin öldürdüğünü itiraf etti İSRAİL GAZETECİ İSLİH'İN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin ve uluslararası kuruluşlardan önemli çağrı: Gazze’de açlık artacak Filistin ve uluslararası kuruluşlardan önemli çağrı: Gazze’de açlık artacak Filistin ve uluslararası kuruluşlardan önemli çağrı: Gazze’de açlık artacak

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör